В Уфе названо время завершения испытаний теплосетей в 5 районах

В Уфе подача отопления в социальные объекты началась 2 октября, в жилые дома – 5 октября. За этот период в ситуационный центр поступило 9534 обращения жителей. Отмечается тенденция постепенного снижения количества звонков, обусловленная оперативным реагированием на заявки управляющих организаций и профильных служб города, сообщает уфимская мэрия.

Теплоснабжающие предприятия ООО «БашРТС» и МУП УИС продолжают проведение комплексного опробования тепловых сетей. На сегодняшний день УИС испытания завершили, слабых мест трубопроводов и дефектов не выявлено. «БашРТС» отработали в Ленинском районе. Еще в пяти районах обслуживания (Орджоникидзевском, Октябрьском, Калининском, Кировском, Советском) испытания пройдут до 5 ноября.