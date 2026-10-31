В Башкирии похолодает до -8°

Так, по данным Башгидромета, сегодня, 31 октября, осадков не ожидается. Ветер юго-западный, южный умеренный. Днем воздух прогреется до +9, +14°.

В воскресенье, 1 ноября, также без осадков. Ветер южной четверти умеренный. Ночью похолодает до -3, -8°, местами до +2°, днем столбики термометров покажут +8, +13°.

В понедельник, 2 ноября, станет еще чуть холоднее. Осадков не будет. Ветер южной четверти умеренный. Ночью температура воздуха -3, -8°, местами до +2°, днем +5, +10°.

Ранее «Башинформ» публиковал предварительный прогноз на ноябрь.