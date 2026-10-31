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19:21 (UTC+5), 31 Октября 2026

Спасатели Башкирии провели профилактические рейды на водоёмах

Сотрудники госкомитета республики по ЧС напомнили любителям рыбалки о правилах поведения на воде в осенний период

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госкомитет РБ по ЧС  МАКС
Фото: госкомитет РБ по ЧС  | МАКС
Эдуард Кускарбеков
Журналист

В Башкирии сегодня прошли профилактические рейды в рамках месячника «Безопасная рыбалка». Спасатели госкомитета республики по ЧС прикладывают все усилия, чтобы предупредить трагедии на воде в осенний период.

Рейды на водоёмах проходят совместно с инспекторами ГИМС Главного управления МЧС России по РБ. Такая комплексная работа помогает своевременно выявить возможные риски и предотвратить несчастные случаи на воде.

Любителям рыбалки рассказывают о правилах безопасности и раздают памятки. Судоводителям напоминают, что перед выходом на воду необходимо проверить исправность судна и взять с собой все необходимые документы. На борту должен быть спасательный жилет для каждого пассажира. Чтобы не попасть в беду, не рекомендуется управлять судном в тёмное время суток или при ухудшении погодных условий.

Спасатели напомнили рыбакам на суднах о необходимости носить спасательный жилет, судно должно быть исправным, а документы и спасательные средства быть в порядке, а также о том, что маршрут и время возвращения должны быть известны близким и надо изучить заранее прогноз погоды.

В случае беды на воде необходимо незамедлительно обращаться за помощью по единому номеру 112.

Ранее «Башинформ» сообщил о том, то в Башкирии в реку Быстрый Танып выпустят 6 тысяч мальков стерляди.

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