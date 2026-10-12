В Башкирии в реку Быстрый Танып выпустят 6 тысяч мальков стерляди

После строительства подъездной дороги к деревне Кузеево Балтачевского района Башкирии в 2025 году рабочие нанесли ущерб местному водоему — реке Быстрый Танып. Как сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры, по контракту строители должны были выпустить в реку шесть тысяч молодой стерляди. Однако после проверки природоохранного надзорного органа выяснилось, что рыбовосстановительные мероприятия не проведены.

«Природоохранный прокурор обратился в суд с иском с требованием провести соответствующую работу. Суд согласился с доводами надзорного ведомства и удовлетворил их в полном объеме», — уточнили представители прокуратуры.

Ранее «Башинформ» сообщал о выпуске стерляди в реку Кага.