Осужденный чиновник из Башкирии Тимур Мухаметьянов получил ранение на СВО

«Был ранен, сейчас прохожу восстановление. Сил хватает, настрой по-прежнему боевой», – написал он.
Напомним, Тимур Мухаметьянов 2017 года занимал пост председателя госкомитета Башкортостана по транспорту и дорожному хозяйству, в 2020 был назначен советником главы РБ по вопросам транспортной и дорожной инфраструктуры. С 2021 года Мухаметьянов перешел на работу в минтранс РФ и Российский университет транспорта. В 2023 году был назначен начальником межрегионального территориального управления Ространснадзора по ПФО. В июле 2026 года суд признал его виновным в получении взяток в крупном размере. По версии следствия, Мухаметьянов вместе с сообщниками требовал от руководителя одной из российских компаний-перевозчиков деньги за беспрепятственный проезд большегрузного транспорта по автодорогам с превышением допустимых весогабаритных норм. Бизнесмен передал посредникам 450 тысяч рублей. Правоохранители задержали злоумышленников с поличным.
Мухаметьянова приговорили к 12 годам колонии строгого режима. В сентябре стало известно, что экс-чиновник заключил контракт с Минобороны и ушел в зону СВО.
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