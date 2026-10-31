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14:13 (UTC+5), 31 Октября 2026

Осужденный чиновник из Башкирии Тимур Мухаметьянов получил ранение на СВО

Бывший заместитель начальника межрегионального управления Ространснадзора по Приволжскому федеральному округу Тимур Мухаметьянов ранен на СВО. Об этом экс-чиновник сообщил в своих социальных сетях.

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Тимур Мухаметьянов Личная страница в социальной сети "ВКонтакте"
Фото: Тимур Мухаметьянов | Личная страница в социальной сети "ВКонтакте"
Ляйсан Закирова

«Был ранен, сейчас прохожу восстановление. Сил хватает, настрой по-прежнему боевой», – написал он.

Напомним, Тимур Мухаметьянов 2017 года занимал пост председателя госкомитета Башкортостана по транспорту и дорожному хозяйству, в 2020 был назначен советником главы РБ по вопросам транспортной и дорожной инфраструктуры. С 2021 года Мухаметьянов перешел на работу в минтранс РФ и Российский университет транспорта. В 2023 году был назначен начальником межрегионального территориального управления Ространснадзора по ПФО. В июле 2026 года суд признал его виновным в получении взяток в крупном размере. По версии следствия, Мухаметьянов вместе с сообщниками требовал от руководителя одной из российских компаний-перевозчиков деньги за беспрепятственный проезд большегрузного транспорта по автодорогам с превышением допустимых весогабаритных норм. Бизнесмен передал посредникам 450 тысяч рублей. Правоохранители задержали злоумышленников с поличным.

Мухаметьянова приговорили к 12 годам колонии строгого режима. В сентябре стало известно, что экс-чиновник заключил контракт с Минобороны и ушел в зону СВО. 

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