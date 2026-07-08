Экс-замглавы Ространснадзора по ПФО Мухаметьянову вынесли приговор

Кировский районный суд Уфы 8 июля вынес приговор бывшему заместителю начальника межрегионального управления Ространснадзора по Приволжскому федеральному округу Тимуру Мухаметьянову. Экс-чиновник признан виновным во взяточничестве и приговорен к 12 годам колонии строгого режима, сообщил «Башинформу» источник в правоохранительных органах. Приговор в законную силу пока не вступил.

По данным УФСБ России по республике, в 2025 году обвиняемый, предварительно сговорившись с двумя доверенными лицами, потребовал от руководителя одной из российских компаний-перевозчиков деньги за беспрепятственный проезд большегрузного транспорта по автодорогам с превышением допустимых весогабаритных норм. Бизнесмен передал посредникам 450 тысяч рублей. Правоохранители задержали злоумышленников с поличным. На основании материалов региональным Следственным комитетом в отношении Тимура Мухаметьянова было возбуждено уголовное дело по статье «получение взятки», его доверенные лица обвиняются в посредничестве во взяточничестве.

Напомним, Тимур Мухаметьянов с 2017 года занимал пост председателя госкомитета Башкортостана по транспорту и дорожному хозяйству, в 2020 был назначен советником главы РБ по вопросам транспортной и дорожной инфраструктуры. С 2021 года Мухаметьянов перешел на работу в минтранс РФ и Российский университет транспорта. На должность заместителя начальника межрегионального территориального управления Ространснадзора по Приволжскому федеральному округу он был назначен в ноябре 2023 года.