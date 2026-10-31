На главных трассах Башкирии массово проверяют водителей

На 1317 и 1474 км трассы М-5 «Урал» и на 1,97 и 206 км подъезд к М-12 на автодороге Р-240 массово проверяют водителей. Рейд проводят сотрудники отдельного специализированного батальона ДПС. Задача госавтоинспекторов пресекать грубые нарушения правил дорожного движения.

Ранее стало известно, что в Башкирии за сутки выявили 31 нетрезвого водителя.