В Башкирии задержали 31 нетрезвого водителя

Всего за сутки на дорогах республики сотрудники ДПС остановили 31 нетрезвого водителя. Четверо из них сели за руль, будучи пьяными, повторно. Таков «улов» массовых проверок, сообщил главный госавтоинспектор Владимир Севастьянов.
Всего выявили 1600 нарушений правил дорожного движения. В 26 случаях с нарушениями перевозили детей, также 20 раз не уступили дорогу пешеходам.
Ранее «Башинформ» писал о том, что с 28 октября по 27 ноября в Башкирии будут усиленно проверять водителей грузового транспорта.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.