В Башкирии задержали 31 нетрезвого водителя

Всего за сутки на дорогах республики сотрудники ДПС остановили 31 нетрезвого водителя. Четверо из них сели за руль, будучи пьяными, повторно. Таков «улов» массовых проверок, сообщил главный госавтоинспектор Владимир Севастьянов.

Всего выявили 1600 нарушений правил дорожного движения. В 26 случаях с нарушениями перевозили детей, также 20 раз не уступили дорогу пешеходам.

Ранее «Башинформ» писал о том, что с 28 октября по 27 ноября в Башкирии будут усиленно проверять водителей грузового транспорта.