Александр Шельдяев посетил Мишкинский район Башкирии

Сегодня премьер-министр правительства Башкирии Александр Шельдяев посетил Мишкинский район. Он ознакомился с несколькими важными социальными и культурными объектами.

«Традиционно в субботу работаем в одном из муниципалитетов. Сегодня это Мишкинский район. Посетили несколько важных социальных и культурных объектов», — отметил Александр Шельдяев.

Поездка началась с Мишкинской центральной районной больницы, где трудятся около 50 врачей и 153 специалиста среднего медперсонала. За последние годы инфраструктура медучреждения обновлялась, появились новые ФАПы и врачебные амбулатории, приобретён транспорт. Вместе с тем потребность в дополнительных фельдшерско-акушерских пунктах сохраняется.