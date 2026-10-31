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17:59 (UTC+5), 31 Октября 2026

Александр Шельдяев посетил Мишкинский район Башкирии

Премьер-министр правительства республики оценил социальную инфраструктуру муниципалитета

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соцсети Александра Шельдяева МАКС
Фото: соцсети Александра Шельдяева | МАКС
Эдуард Кускарбеков
Журналист

Сегодня премьер-министр правительства Башкирии Александр Шельдяев посетил Мишкинский район. Он ознакомился с несколькими важными социальными и культурными объектами.

«Традиционно в субботу работаем в одном из муниципалитетов. Сегодня это Мишкинский район. Посетили несколько важных социальных и культурных объектов», — отметил Александр Шельдяев.

Поездка началась с Мишкинской центральной районной больницы, где трудятся около 50 врачей и 153 специалиста среднего медперсонала. За последние годы инфраструктура медучреждения обновлялась, появились новые ФАПы и врачебные амбулатории, приобретён транспорт. Вместе с тем потребность в дополнительных фельдшерско-акушерских пунктах сохраняется.

соцсети Александра Шельдяева МАКС
Фото: соцсети Александра Шельдяева | МАКС

«Запланированы к возведению ещё три, будем искать возможности для ускорения вопроса. Отрадно, что в больнице высокая укомплектованность кадрами. Это говорит об эффективности проводимой работы по привлечению специалистов», — подчеркнул премьер-министр.

Далее Александр Шельдяев побывал в школе № 2 села Мишкино.

«Это полилингвальная многопрофильная школа, где дети изучают, в том числе, марийский язык. Мне, как многодетному отцу, всегда особенно интересно, как обустроен учебный процесс, какие условия созданы для ребят. Здесь сформировался сильный педагогический коллектив, есть серьёзные достижения в развитии полилингвального образования. Видно, что обучение организовано с любовью к родным языкам», — сказал Александр Шельдяев.

соцсети Александра Шельдяева МАКС
соцсети Александра Шельдяева МАКС
соцсети Александра Шельдяева МАКС
соцсети Александра Шельдяева МАКС
соцсети Александра Шельдяева МАКС
Фото: соцсети Александра Шельдяева | МАКС
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Однако учреждение уже переросло свою проектную мощность. При расчёте на 325 мест здесь учатся 395 детей.

«Главой республики Радием Фаритовичем Хабировым было дано поручение о строительстве пристроя. Проектная документация разработана, сейчас проходит государственную экспертизу. Буду держать вопрос на контроле», — сказал премьер-министр.

Ещё одной важной точкой визита стал Марийский историко-культурный центр, объединяющий музей, народный театр, ремесленную мастерскую, студии звукозаписи и анимации. По словам, Александра Шельдяева, такие пространства помогают сохранять родной язык и традиции, передавать их следующим поколениям.

соцсети Александра Шельдяева МАКС
Фото: соцсети Александра Шельдяева | МАКС
соцсети Александра Шельдяева МАКС
Фото: соцсети Александра Шельдяева | МАКС

Подводя итоги поездки, Александр Шельдяев отметил, что у Мишкинского района есть свои сильные стороны и хороший потенциал.

«Наша задача — поддерживать инициативы жителей, развивать социальную инфраструктуру и создавать условия, чтобы людям хотелось здесь жить, работать и растить детей», — резюмировал он.

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