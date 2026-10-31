1 ноября в Башкирии продолжат работу сельхозярмарки

Ярмарочная торговля в городах и районах республики стартовала на этой неделе 30 октября. На таких ярмарках сейчас можно купить сезонные овощи, фрукты, мед и другие продукты, не требующие соблюдения температурного режима. Как правило, большинство натуральных продуктов - местного производства.
Так, например, в Уфе ярмарочная торговля будет организована завтра на перекрестке ул. Интернациональной и ул. Машиностроителей; на перекрёстке ул. Мушникова и бульвара Баландина; на площадках по ул. Рабкоров, 3, 5, 7 и 20; на площади перед Дворцом спорта и на площади имени Серго Орджоникидзе. Где еще, в каких муниципалитетах Башкирии будут работать сельхозярмарки 1 ноября, можно узнать на сайте минторга Башкирии.
Ранее в Уфе назвали актуальные цены на продукты на сельхозярмарках.
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