Жителей Башкирии ждет красивое астрономическое событие

Как сообщает Уфимский городской планетарий, ранним утром на юго-востоке можно будет наблюдать парад из трех ярких светил. Так, 2 ноября Марс будет виден рядом с Луной.

«Марс как яркая желтая звездочка, в ноябре виден рядом с Юпитером — сейчас самой яркой „звездой“ на ночном небе. 2 ноября Марс легко будет отыскать ещё и потому, что он окажется на середине линии, соединяющей яркий Юпитер и Луну», — рассказали в планетарии.

Марс взойдет сразу после полуночи — в 00.14 и под утро рядом с Луной и Юпитером будет виден на юго-востоке в созвездии Льва, также как и Юпитер. Луна будет видна в созвездии Рака, и она будет в фазе последней четверти — Солнцем будет освещено половина лунного диска.

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