Астроном объяснила, почему в Уфе стоят невероятно живописные закаты

В небе слились в одну яркую картину красный, желтый, фиолетовый, розовый и голубой цвета. Необычное буйство красок восхитило многих интернет-пользователей, однако другие оказались озадачены и задались вопросом: «А это вообще с чем связано?».
Журналист информагентства «Башинформ» решила выяснить природу небесного явления. Астроном уфимского городского планетария Тамара Денисова объяснила, что такие красные закаты напрямую связаны с состоянием атмосферы.
По ее словам, в Уфе давно не было дождей, стоит ясная и сухая погода, из-за чего в воздухе накопилось много пыли и аэрозолей. На закате Солнце находится у горизонта, и его лучи проходят гораздо более длинный путь сквозь толщу атмосферы, чем днем.
«Когда свет проходит через воздух, он рассеивается, причем в основном в синей части спектра. В результате до земли доходят преимущественно красные, оранжевые и желтые лучи. Чем длиннее путь света, тем больше рассеивается синих лучей и тем больше красных доходит до наших глаз. Если же в атмосфере много пыли и аэрозолей, этот цвет становится еще интенсивнее. Лучи заходящего Солнца освещают облака, которые отражают дошедшие до них красные и желтые лучи, приобретая характерный красный „кровавый“ оттенок, — отметила эксперт. — Красные закаты считаются предвестниками сухой и ясной погоды».
Ранее Башинформ сообщал о том, что в Башкирии ожидается неустойчивая погода с резким понижением температуры.
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