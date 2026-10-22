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15:00 (UTC+5), 22 Октября 2026

Астроном объяснила, почему в Уфе стоят невероятно живописные закаты

Два вечера подряд уфимцы и гости столицы делятся в соцсетях фотографиями и видео закатов.

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Ксения Калинина ИА «Башинформ»
Фото: Ксения Калинина | ИА «Башинформ»
Ксения Калинина
Cпециальный корреспондент
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В небе слились в одну яркую картину красный, желтый, фиолетовый, розовый и голубой цвета. Необычное буйство красок восхитило многих интернет-пользователей, однако другие оказались озадачены и задались вопросом: «А это вообще с чем связано?».

Журналист информагентства «Башинформ» решила выяснить природу небесного явления. Астроном уфимского городского планетария Тамара Денисова объяснила, что такие красные закаты напрямую связаны с состоянием атмосферы.

Ксения Калинина ИА «Башинформ»
Фото: Ксения Калинина | ИА «Башинформ»

По ее словам, в Уфе давно не было дождей, стоит ясная и сухая погода, из-за чего в воздухе накопилось много пыли и аэрозолей. На закате Солнце находится у горизонта, и его лучи проходят гораздо более длинный путь сквозь толщу атмосферы, чем днем.

«Когда свет проходит через воздух, он рассеивается, причем в основном в синей части спектра. В результате до земли доходят преимущественно красные, оранжевые и желтые лучи. Чем длиннее путь света, тем больше рассеивается синих лучей и тем больше красных доходит до наших глаз. Если же в атмосфере много пыли и аэрозолей, этот цвет становится еще интенсивнее. Лучи заходящего Солнца освещают облака, которые отражают дошедшие до них красные и желтые лучи, приобретая характерный красный „кровавый“ оттенок, — отметила эксперт. — Красные закаты считаются предвестниками сухой и ясной погоды».

Ранее Башинформ сообщал о том, что в Башкирии ожидается неустойчивая погода с резким понижением температуры.

Ксения Калинина ИА «Башинформ»
Фото: Ксения Калинина | ИА «Башинформ»
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