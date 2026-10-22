Астроном объяснила, почему в Уфе стоят невероятно живописные закаты

В небе слились в одну яркую картину красный, желтый, фиолетовый, розовый и голубой цвета. Необычное буйство красок восхитило многих интернет-пользователей, однако другие оказались озадачены и задались вопросом: «А это вообще с чем связано?».

Журналист информагентства «Башинформ» решила выяснить природу небесного явления. Астроном уфимского городского планетария Тамара Денисова объяснила, что такие красные закаты напрямую связаны с состоянием атмосферы.