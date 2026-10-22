В Башкирии ожидается неустойчивая погода с резким понижением температуры

В республику пришла настоящая осень с резким похолоданием.

По данным Башгидромета, сегодня, 22 октября, днем температура воздуха поднимется до +9°. А в ночь на 23 октября столбики термометров опустятся до -7°. Днем воздух прогреется до +8, +13°.

Ветер будет северной четверти умеренный, осадков не ожидается.

В предстоящие выходные характер погоды сохранится. Днем будет от +3 до +8 градусов, ночью до −3, +2 градусов.