В Уфе в селе Нагаево отремонтируют улицу Парадную

В Уфе в селе Нагаево продолжается обновление дорожного покрытия на улице Парадной. Работы ведутся на участке от улицы Лутфуллина до улицы Солидарности, сообщает администрация города.

Ранее в рамках проекта уже был отремонтирован участок этой улицы, обустроены пешеходные дорожки, установлены опоры освещения и созданы удобные подъездные пути к домам на улице Отечественной.

Особое внимание уделялось безопасности: оборудована остановка для общественного транспорта и школьного автобуса.

Ранее сообщалось, что в Уфе по просьбе жителей привели в порядок отдаленную улицу.