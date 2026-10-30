В Уфе в селе Нагаево отремонтируют улицу Парадную

В Уфе в селе Нагаево продолжается обновление дорожного покрытия на улице Парадной. Работы ведутся на участке от улицы Лутфуллина до улицы Солидарности, сообщает администрация города.
Ранее в рамках проекта уже был отремонтирован участок этой улицы, обустроены пешеходные дорожки, установлены опоры освещения и созданы удобные подъездные пути к домам на улице Отечественной.
Особое внимание уделялось безопасности: оборудована остановка для общественного транспорта и школьного автобуса.
Ранее сообщалось, что в Уфе по просьбе жителей привели в порядок отдаленную улицу.
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