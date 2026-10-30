Среда, 4 Ноября 2026
Уфа
-7 °С
ГлавноеПолитикаЭкономикаОбществоСпортЧПТехнологииКультураВсё для Победы
|Последние новости
Главная/Общество
14:40 (UTC+5), 30 Октября 2026

В Уфе предприниматели сыграют в итальянской комедии «И смех, и грех!»

2 ноября на сцене Башкирского государственного театра оперы и балета состоится премьера спектакля театра «ТЕР». Зрителей ждет итальянская комедия «И смех, и грех!» в двух действиях по мотивам произведений Данте Алигьери «Божественная комедия» и Джованни Боккаччо «Декамерон».

Добавить в предпочтительные источники Google
Татьяна Ломовская Предоставлено «Башинформу»
Фото: Татьяна Ломовская | Предоставлено «Башинформу»
Лейла Аралбаева
обозреватель ИА «Башинформ»

Как рассказали «Башинформу» организаторы события, спектакль объединяет четыре новеллы, действие которых разворачивается во Флоренции. В центре сюжета — любовь и ревность, деньги и наследство, хитроумные интриги и человеческие слабости. Герои оказываются в неожиданных, порой абсурдных ситуациях, пытаясь добиться желаемого и перехитрить друг друга. Постановка сочетает классические литературные сюжеты с яркими сценическими образами, юмором, музыкой и атмосферой итальянского театра.

Особенность проекта заключается в том, что роли исполняют не профессиональные актеры, а предприниматели, руководители и представители различных профессий, которые на протяжении нескольких месяцев готовились к премьере под руководством профессионального режиссера. В спектакле принимают участие: Александр Кувшинов, Константин Куликов, Мария Никонова, Снежана Туйкина, Андрей Грицаенко, Ольга Грицаенко, Денис Алёшинский, Милан Голубев, Ильмира Хазиева, Олег Гималетдинов, Алексей Наумов, Павел Краснов, Анна Ашина, Валерия Краснопёрова, Юлия Андрух, Анна Бикбулатова, Азамат Мухамедьянов и Рустам Бадердинов.

Режиссер-постановщик спектакля — Сергей Сидоров, продюсер — Елена Романова, основатель любительского театра «ТЕР». Часть вырученных средств от продажи билетов будет направлена на благотворительность.

Начало показа в 19.00 (18+).

Ранее мы сообщали, что уфимский ТЮЗ получил Гран-при Всероссийского фестиваля «Золотая рыбка».

Присоединяйтесь — больше и быстрее в наших соцсетях:
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
www.bashinform.ru
Добавить в предпочтительные источники Google
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Все темы
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Авторы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 adv@bashinform.ru
Редакция
(347) 250-07-28 inf@bashinform.ru
Отдел кадров
ok@bashinform.ru

© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».

Об использовании персональных данных

Правила применения рекомендательных технологий

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru