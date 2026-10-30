В Уфе предприниматели сыграют в итальянской комедии «И смех, и грех!»

Как рассказали «Башинформу» организаторы события, спектакль объединяет четыре новеллы, действие которых разворачивается во Флоренции. В центре сюжета — любовь и ревность, деньги и наследство, хитроумные интриги и человеческие слабости. Герои оказываются в неожиданных, порой абсурдных ситуациях, пытаясь добиться желаемого и перехитрить друг друга. Постановка сочетает классические литературные сюжеты с яркими сценическими образами, юмором, музыкой и атмосферой итальянского театра.

Особенность проекта заключается в том, что роли исполняют не профессиональные актеры, а предприниматели, руководители и представители различных профессий, которые на протяжении нескольких месяцев готовились к премьере под руководством профессионального режиссера. В спектакле принимают участие: Александр Кувшинов, Константин Куликов, Мария Никонова, Снежана Туйкина, Андрей Грицаенко, Ольга Грицаенко, Денис Алёшинский, Милан Голубев, Ильмира Хазиева, Олег Гималетдинов, Алексей Наумов, Павел Краснов, Анна Ашина, Валерия Краснопёрова, Юлия Андрух, Анна Бикбулатова, Азамат Мухамедьянов и Рустам Бадердинов.

Режиссер-постановщик спектакля — Сергей Сидоров, продюсер — Елена Романова, основатель любительского театра «ТЕР». Часть вырученных средств от продажи билетов будет направлена на благотворительность.

Начало показа в 19.00 (18+).

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