Уфимский ТЮЗ получил Гран-при Всероссийского фестиваля «Золотая рыбка»

Спектакль «Сказка о царе Салтане» по произведению А. С. Пушкина в постановке главного режиссёра театра Полины Шабаевой получил Гран-при — высшую профессиональную оценку жюри фестиваля. Эксперты отметили высокое художественное качество, оригинальное режиссёрское решение и сценическое воплощение постановки.

Кроме того, уфимский коллектив стал обладателем специального диплома «Бабушкин любимчик». Эту награду присуждало не профессиональное жюри, а специальное зрительское жюри, сформированное из главных хранителей и рассказчиков сказок — бабушек.

Почетным фактом стало то, что именно постановка Уфимского ТЮЗа закрывала финал фестиваля 28 октября. По отзывам организаторов и зрителей, спектакль отличался яркой образностью, музыкальной выразительностью и бережным отношением к фольклорной традиции.

Ранее мы сообщали, что уфимский семейный театр «Добро пожаловать» покорил Москву.