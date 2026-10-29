Уфимский ТЮЗ получил Гран-при Всероссийского фестиваля «Золотая рыбка»

Спектакль «Сказка о царе Салтане» по произведению А. С. Пушкина в постановке главного режиссёра театра Полины Шабаевой получил Гран-при — высшую профессиональную оценку жюри фестиваля. Эксперты отметили высокое художественное качество, оригинальное режиссёрское решение и сценическое воплощение постановки.
Кроме того, уфимский коллектив стал обладателем специального диплома «Бабушкин любимчик». Эту награду присуждало не профессиональное жюри, а специальное зрительское жюри, сформированное из главных хранителей и рассказчиков сказок — бабушек.
Почетным фактом стало то, что именно постановка Уфимского ТЮЗа закрывала финал фестиваля 28 октября. По отзывам организаторов и зрителей, спектакль отличался яркой образностью, музыкальной выразительностью и бережным отношением к фольклорной традиции.
Ранее мы сообщали, что уфимский семейный театр «Добро пожаловать» покорил Москву.
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