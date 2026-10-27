Уфимский театр покорил Москву

Уфимский семейный театр «Добро пожаловать» привез в Москву яркий, энергичный, динамичный спектакль «Башкирские вечерки» (режиссер Наталья Андрющенко). Спектакль идет на двух языках — башкирском и русском. Театр показал высокий уровень, покорил зрителей, судей своим мастерством, завоевал Гран-при и победу в номинации «За самый добрый и жизнеутверждающий спектакль». Помимо диплома победителя, каждый участник получил еще и сертификат участника фестиваля.
— Актеры театра — это семьи города Уфы, обычные люди: врачи, педагоги, менеджеры, предприниматели и их дети, — рассказала «Башинформу» руководитель театра «Добро пожаловать» Ирина Банникова. — В спектакле «Башкирские вечерки» мы хотели познакомить зрителей с башкирскими обычаями и традициями. Также в нем прозвучала такая социально важная тема, как усыновление ребенка. Мы уже во второй раз принимаем участие в этом конкурсе. Конкурс уникальный, единственный на сегодняшний день для формата семейных театров.
Театр «Добро пожаловать» создан в 2019 году. На сегодняшний день в нем работают две труппы, порядка 70 человек. Изначально театр задумывался как психолого-педагогический, социальный эксперимент, для помощи родителям в воспитании детей, выстраивания взаимоотношений внутри семьи. В 2022 году театру было присвоено звание народного коллектива.
— Мы в этом году участвовали в двух форматах, — пояснила Ирина Банникова. — Летом приняли участие в театральной лаборатории семейных театров, ездили в город Чебаркуль. Совместно с Челябинским и Чебаркульским семейными театрами под руководством московского режиссера сняли еще спектакль «Тайны древнего Урала», который тоже заявляли на этот конкурс в номинации «Телеспектакль».
Фестиваль «Сказка приходит в твой дом» прошёл в Москве с 24 по 26 октября. В нём приняли участие театральные семейные любительские коллективы не менее чем из 20 регионов России, от Камчатки до Белгородской области. В Год единства народов России тема фестиваля была обозначена как «Братских народов союз вековой». Коллективы, которые приехали в Москву, были победителями регионального этапа в заочном формате. 20 лучших спектаклей со всей России отобрали для участия в финале.
Как отметила депутат Госдумы Эльвира Аиткулова, уникальность этого фестиваля в том, что на сцену выходят сразу несколько поколений одной семьи: бабушки и дедушки, мамы и папы, дети.
«В Год большой и дружной семьи, объявленный в Башкортостане, это отличный способ передавать семейные ценности, сплачивать близких и сохранять традиции. Идеология таких спектаклей очень правильная и важная. Тема фестиваля в этом году „Братских народов союз вековой“, и она особенно подчеркивает, как важно беречь свою культуру и с гордостью делиться этим богатством со всей страной, — сказала Эльвира Аиткулова. — Наш семейный театр „Добро пожаловать“ ставит такие постановки, которые заставляют задуматься, посмотреть на какие-то жизненные ситуации по-другому. Очень важно, что семейные театры все государственные посылы транслируют в понятной и очень правильной форме. Я видела работы театра «Добро пожаловать» и раньше: помню, как они ставили „Маленького принца“. Наши уфимские семьи выполняют большую работу, вкладывая душу в каждое выступление. Гордимся театром из Уфы!»
Ранее мы сообщали, что Салаватский башкирский театр выступит на межнациональном фестивале.
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