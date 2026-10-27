Уфимский театр покорил Москву

Уфимский семейный театр «Добро пожаловать» привез в Москву яркий, энергичный, динамичный спектакль «Башкирские вечерки» (режиссер Наталья Андрющенко). Спектакль идет на двух языках — башкирском и русском. Театр показал высокий уровень, покорил зрителей, судей своим мастерством, завоевал Гран-при и победу в номинации «За самый добрый и жизнеутверждающий спектакль». Помимо диплома победителя, каждый участник получил еще и сертификат участника фестиваля.

— Актеры театра — это семьи города Уфы, обычные люди: врачи, педагоги, менеджеры, предприниматели и их дети, — рассказала «Башинформу» руководитель театра «Добро пожаловать» Ирина Банникова. — В спектакле «Башкирские вечерки» мы хотели познакомить зрителей с башкирскими обычаями и традициями. Также в нем прозвучала такая социально важная тема, как усыновление ребенка. Мы уже во второй раз принимаем участие в этом конкурсе. Конкурс уникальный, единственный на сегодняшний день для формата семейных театров.

Театр «Добро пожаловать» создан в 2019 году. На сегодняшний день в нем работают две труппы, порядка 70 человек. Изначально театр задумывался как психолого-педагогический, социальный эксперимент, для помощи родителям в воспитании детей, выстраивания взаимоотношений внутри семьи. В 2022 году театру было присвоено звание народного коллектива.

— Мы в этом году участвовали в двух форматах, — пояснила Ирина Банникова. — Летом приняли участие в театральной лаборатории семейных театров, ездили в город Чебаркуль. Совместно с Челябинским и Чебаркульским семейными театрами под руководством московского режиссера сняли еще спектакль «Тайны древнего Урала», который тоже заявляли на этот конкурс в номинации «Телеспектакль».