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16:38 (UTC+5), 21 Октября 2026

Салаватский башкирский театр выступит на межнациональном фестивале

В городе Кудымкар Пермского края открылся VIII межнациональный театральный фестиваль «Сообщение». В этом году здесь собрались театры из Армении, Абхазии, Башкортостана, Татарстана, Ханты-Мансийского автономного округа и Пермского края.

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Дина Баширова пресс-служба театра
Фото: Дина Баширова | пресс-служба театра
Лейла Аралбаева
обозреватель ИА «Башинформ»
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23 октября Республику Башкортостан на этом престижном фестивале представит Салаватский государственный башкирский драматический театр со спектаклем «Йәшәгән, ти…» (Жил-был…), сообщила «Башинформу» пресс-секретарь театра Дина Баширова.

Спектакль поставлен по пьесе осетинского драматурга Георгия Хугаева, что символизирует диалог культур. Режиссёр-постановщик — Лиана Нигматуллина поставила притчу о жизни, памяти и человеческих ценностях, понятную зрителям любого возраста и происхождения.

В состав жюри вошли ведущие театральные критики и деятели искусства России, в числе которых – главный художник Башкирского государственного академического театра драмы имени М. Гафури, лауреат национальной премии «Золотая маска», заслуженный деятель искусств Башкортостана Альберт Нестеров.

— Салаватский театр — не новичок на фестивале «Сообщение». Это уже третий визит коллектива в Кудымкар, — пояснили в пресс-службе театра. — В разные годы театр привозил спектакли режиссера Ильсура Казакбаева «Беруши» и «Помилование», которые были отмечены жюри: Лиана Нигматуллина получила награду за лучшую мужскую роль, а народный артист РБ Якуп Шарипов — специальный приз за роль Бурёнкина.

Сразу после показа в Кудымкаре, 27 октября, Салаватский театр представит спектакль «Жил-был…» на сцене Башкирского академического театра драмы им. М. Гафури в Уфе.

Ранее мы сообщали, что Уфимский ансамбль «Мирас» отправится в гастрольный тур по Уралу.

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