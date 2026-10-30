В Уфе прошел семинар по участию в конкурсе Фонда президентских грантов

– Все социальные проекты делаются с одной целью: получить качественный результат, который нужен людям. Поэтому при разработке проекта нужно понять: какой результат вы хотите получить, сколько людей примет участие в проекте и какие качественные изменения у них произойдут, – прокомментировал Владимир Татаринов.
Он отметил, что особенно приятно было проводить семинар в Башкортостане, который заметно выделяется на фоне других регионов активным некоммерческим сектором.
Спикер рассказал, как проходят конкурсы Фонда президентских грантов, что собой представляет экспертиза заявок, на что можно запрашивать средства, а также как превратить идею в проект, который заметят эксперты, какие ошибки чаще всего допускают заявители и почему заявки не набирают проходные баллы.
– На семинаре представители НКО республики не только получили новые знания, но и детально разобрали причины отказов в поддержке проектов. Спикер на примерах реальных заявок, участвовавших в конкурсах ФПГ, показал типичные ошибки и способы их устранения. Сложные и зачастую неочевидные критерии оценки эксперт разъяснил простым и понятным языком – это поможет участникам доработать свои проекты и повысить шансы на победу, – прокомментировала генеральный директор Фонда грантов Главы Республики Башкортостан Люция Сайфуллина.
Напомним, что приём заявок на первый конкурс Фонда президентских грантов 2027 года проходит до 9 ноября 2026 года.
Ранее мы сообщали, что ученые Башкирии получили 20 грантов на передовые исследования.
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