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12:00 (UTC+5), 30 Октября 2026

В Уфе прошел семинар по участию в конкурсе Фонда президентских грантов

29 октября порядка 80 участников со всей республики собрались в Уфе, чтобы посетить обучающий семинар советника генерального директора Фонда президентских грантов Владимира Татаринова.

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Индира Мирхайдарова  пресс-служба Фонда грантов Главы РБ
Фото: Индира Мирхайдарова  | пресс-служба Фонда грантов Главы РБ
Лейла Аралбаева
обозреватель ИА «Башинформ»

– Все социальные проекты делаются с одной целью: получить качественный результат, который нужен людям. Поэтому при разработке проекта нужно понять: какой результат вы хотите получить, сколько людей примет участие в проекте и какие качественные изменения у них произойдут, – прокомментировал Владимир Татаринов.

Он отметил, что особенно приятно было проводить семинар в Башкортостане, который заметно выделяется на фоне других регионов активным некоммерческим сектором.

Спикер рассказал, как проходят конкурсы Фонда президентских грантов, что собой представляет экспертиза заявок, на что можно запрашивать средства, а также как превратить идею в проект, который заметят эксперты, какие ошибки чаще всего допускают заявители и почему заявки не набирают проходные баллы.

– На семинаре представители НКО республики не только получили новые знания, но и детально разобрали причины отказов в поддержке проектов. Спикер на примерах реальных заявок, участвовавших в конкурсах ФПГ, показал типичные ошибки и способы их устранения. Сложные и зачастую неочевидные критерии оценки эксперт разъяснил простым и понятным языком – это поможет участникам доработать свои проекты и повысить шансы на победу, – прокомментировала генеральный директор Фонда грантов Главы Республики Башкортостан Люция Сайфуллина.

Напомним, что приём заявок на первый конкурс Фонда президентских грантов 2027 года проходит до 9 ноября 2026 года.

Ранее мы сообщали, что ученые Башкирии получили 20 грантов на передовые исследования.

Индира Мирхайдарова  пресс-служба Фонда грантов Главы Республики Башкортостан
Индира Мирхайдарова  пресс-служба Фонда грантов Главы Республики Башкортостан
Индира Мирхайдарова  пресс-служба Фонда грантов Главы Республики Башкортостан
Индира Мирхайдарова  пресс-служба Фонда грантов Главы Республики Башкортостан
Индира Мирхайдарова  пресс-служба Фонда грантов Главы Республики Башкортостан
Индира Мирхайдарова  пресс-служба Фонда грантов Главы Республики Башкортостан
Индира Мирхайдарова  пресс-служба Фонда грантов Главы Республики Башкортостан
Индира Мирхайдарова  пресс-служба Фонда грантов Главы Республики Башкортостан
Фото: Индира Мирхайдарова  | пресс-служба Фонда грантов Главы Республики Башкортостан
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