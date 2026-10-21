Ученые Башкирии получили 20 грантов на передовые исследования

Эксперты поддержали 853 проекта по всей стране, и 20 из них — в Башкортостане. Для региона это стало очередным подтверждением статуса крупного научно-образовательного центра, сообщили в правительстве РБ.

Уфимский федеральный исследовательский центр РАН получит финансирование на реализацию 8 прорывных проектов. Ученые будут изучать математические модели на основе искусственного интеллекта, искать новые лекарства от рака, создавать бактерии для сельского хозяйства, исследовать экологию торфяников и эволюцию магм и руд.

Также поддержаны 11 проектов Уфимского университета науки и технологий. Общий объем финансирования составит до 2 миллионов рублей ежегодно на ближайшие два года. Темы: от квантовой физики и инновационных материалов до биотехнологий и разработки актуальных правовых моделей. Особое внимание уделено материаловедению — сразу четыре проекта кафедры направлены на создание инновационных сплавов.

Ученые из Института проблем сверхпластичности металлов РАН разработают новые износостойкие материалы для поршней двигателей. Как отметил академик РАН Радик Мулюков, приварка пластинок из нового материала к стенкам поршня позволит существенно повысить срок службы двигателя без ремонта.

Председатель Госкомитета РБ по науке и высшему образованию Светлана Мустафина подчеркнула, что гранты РНФ — это объективная оценка уровня исследовательской работы. Она отметила, что поддерживаются проекты с практическим результатом: новые материалы для авиадвигателестроения, генетические технологии и математические модели для промышленности.

«То, что в Десятилетие науки и технологий, объявленное президентом России, Башкортостан получает сразу 20 грантов, говорит о высокой зрелости наших научных коллективов. Мы видим слаженную работу и академической, и университетской науки. Наша задача — создавать условия, чтобы разработки ученых быстрее находили применение в экономике, а молодежь шла в науку», — сказала Мустафина.

Ранее сообщалось, что Башкирия первой в России запустит полный цикл производства мРНК-препаратов.