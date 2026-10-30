В селах Башкирии благодаря нацпроекту появились безопасные тротуары

В регионах России благодаря национальному проекту «Инфраструктура для жизни» ведется масштабная работа по повышению безопасности дорожного движения. Об этом сообщил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

Один из ключевых элементов снижения аварийности на дорогах – обустройство тротуаров. Так, в Башкортостане благодаря нацпроекту новый тротуар появился в селе Старые Казанчи Аскинского района. Здесь выполнен капитальный ремонт участка трассы Старые Казанчи – Урманкуль – Новые Татышлы. На отрезке протяженностью 1,5 километра, где раньше было лишь гравийное покрытие, теперь уложено асфальтобетонное полотно. Для безопасности пешеходов здесь обустроен новый тротуар и установлено пешеходное ограждение.

Масштабные изменения произошли и в селе Еланыш Салаватского района. Здесь капитально отремонтирован 3-километровый участок трассы Мещегарово – Турнали – Мурсалимкино. Подрядчик укрепил основание дороги и заменил гравий на асфальт. В черте села построено 2,3 километра новых тротуаров, установлено 511 погонных метров перильного ограждения и более 3 километров линий уличного освещения. Рядом находится школа и теперь дети, родители и учителя могут добираться до учреждения по безопасному пути, не рискуя оказаться на проезжей части.

Как добавили в правительстве РФ, снижение аварийности на региональных и местных дорогах России является приоритетной задачей национального проекта «Инфраструктура для жизни». Работа ведется комплексно: через физическое обустройство дорог, межведомственное взаимодействие и масштабную просветительскую деятельность. С начала 2026 года по стране установлено 150 тыс. погонных метров линий уличного освещения, монтировано 396,8 тыс. пог. м барьерных и 73,1 тыс. пог. м пешеходных ограждений, обустроено 446,1 тыс. пог. м тротуаров, установлено более 68,7 тыс. дорожных знаков.

Ранее сообщалось, что в Башкирии ремонтируют мост через Дёму на старочишминской дороге.