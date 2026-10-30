В ноябре день в Уфе сократится почти на два часа

Если в начале ноября она составит 9 часов 18 минут, то к концу месяца день станет заметно короче, а продолжительность ночи на столько же увеличится.
Изменится и положение Солнца на небосводе. Полуденная высота светила (максимальная точка над горизонтом в истинный полдень) за месяц снизится на 7 градусов — с 20 до 13 градусов.
Отмечается, что в Уфе максимальной полуденной высоты Солнце достигает в день летнего солнцестояния 21 июня, а минимальной — в день зимнего солнцестояния 22 декабря.
В планетарии напомнили, что из-за введения поясного времени момент истинного солнечного полдня, когда центр солнечного диска проходит через небесный меридиан и находится точно на юге, не совпадает с 12.00 на часах.
Ранее астроном объяснила, почему в Уфе стоят невероятно живописные закаты.
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