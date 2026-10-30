В небе над Башкирии сблизятся Луна и Юпитер

По данным Уфимского городского планетария, Юпитер – это сейчас самая яркая «звезда» на ночном небе. 3 ноября он взойдет около часа ночи, в 00.48, и ночью будет виден на востоке, не так высоко над горизонтом над Луной.
Убывающая Луна будет в фазе последней четверти, Солнцем будет освещено немного меньше половины лунного диска. Оба светила будут видны в созвездии Льва.
Ночью в 03.45 светила сблизятся, пройдя всего в 29 угловых минутах друг от друга. В некоторых местах на Земле, например, в Австралии, Индонезии, Индии, будет видно затмение Юпитера Луной.
Они будут видны рядом до рассвета, пока Юпитер не растает в солнечных лучах, а Луна будет видна и на дневном небе и зайдет за горизонт в половине четвертого дня.
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