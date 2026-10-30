В Башкирии в выходные ожидается стабильное дневное тепло и ночные заморозки

По данным синоптиков, температурный фон в предстоящие выходные останется практически неизменным: ночью столбики термометров будут показывать от -3 до -8 градусов, местами при прояснениях возможно потепление до +2°; днем воздух прогреется до комфортных +9…+14°.

Ветер в течение всего периода будет умеренным. 30 октября он ожидается юго-западным, а 31 октября и 1 ноября сменит направление на западную четверть.

Ранее Башинформ сообщал о том, что в Башкирии состоятся сельскохозяйственные ярмарки.