В Башкирии состоятся сельскохозяйственные ярмарки

Жителей Башкирии пригласили на очередные сельскохозяйственные ярмарки.

В 43 городах и районах Башкирии с 30 октября по 1 ноября состоятся сельскохозяйственные ярмарки, на которых можно будет приобрести натуральные, свежие продукты местного производства, сообщили в министерстве торговли и услуг региона.

За три дня будет организована 61 ярмарочная площадка. Адреса и контактные данные собраны на сайте минторга РБ по ссылке.

Ранее статистики Башкирии сообщили об изменении цен на продукты.