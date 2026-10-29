В Башкирии изменились цены на продукты

По данным еженедельного мониторинга, некоторое снижение цен в регионе продемонстрировали ржаной хлеб, копченая и полукопченая колбаса, лук, маргарин, творог, сахар, яблоки, сухие молочные смеси для детского питания, шлифованный рис, соль, сливочное масло, мука, сметана, все виды сыров, овощные и мясные консервы для детского питания, кефир и пшено. За неделю они стали дешевле на 0,06 — 1,43 процента.

И, наоборот, стали дороже за это же время баранина, свинина, большинство овощей, бананы, мороженая рыба, макароны, яйца, подсолнечное масло, пшеничный хлеб, черный чай, печенье, куры, вареная колбаса и другие продукты. За неделю они «подросли» на 0,9 — 1,63 процента. Наибольший прирост в стоимости продемонстрировали свежие помидоры (+11,36 процента), а также свежие огурцы (+5,64 процента) и столовая свекла (+3,71 процента).

Ранее в Башкирии назвали среднюю рыночную стоимость «квадрата» жилья на IV квартал 2026 года.