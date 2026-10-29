В Башкирии определили рыночную стоимость «квадрата» жилья на IV квартал

Минстрой Башкирии утвердил рыночную стоимость 1 кв. метра жилья на IV квартал 2026 года. Напомним, по этому показателю рассчитываются субсидии на жильё. Итого средняя рыночная стоимость «квадрата» жилья в регионе на конец года составит 117 628 руб.

В III квартале цена «квадрата» составляла 117 256 руб. Во втором — 117 626 руб. В третьем — 116 212 руб.