В Башкирии определили рыночную стоимость «квадрата» жилья на IV квартал

Минстрой Башкирии утвердил рыночную стоимость 1 кв. метра жилья на IV квартал 2026 года. Напомним, по этому показателю рассчитываются субсидии на жильё. Итого средняя рыночная стоимость «квадрата» жилья в регионе на конец года составит 117 628 руб.
В III квартале цена «квадрата» составляла 117 256 руб. Во втором — 117 626 руб. В третьем — 116 212 руб.
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