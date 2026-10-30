В Башкирии теплая осень разбудила бабочек в октябре

Неожиданную встречу с летней красавицей зафиксировали в середине октября на особо охраняемой природной территории в Давлекановском районе. Гузель Гильманова сфотографировала одну из самых эффектных бабочек России с размахом крыльев до 62 мм.
Насекомое отличается четырьмя яркими «глазками» на красно-бурых крыльях, которые служат не просто украшением, а способом отпугнуть хищников.
Как сообщили в пресс-службе минэкологии РБ, появление бабочек второго поколения глубокой осенью стало возможным благодаря аномально теплому и сухому сентябрю и октябрю в Башкортостане, когда температура воздуха прогревалась до +19…+20°. Бабье лето продлило лёт насекомых. Кроме того, этот вид способен зимовать во взрослом состоянии, поэтому отдельные особи иногда встречаются даже во время зимних оттепелей.
Ранее астроном объяснила, почему в Уфе стоят невероятно живописные закаты.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.