В Башкирии теплая осень разбудила бабочек в октябре

Неожиданную встречу с летней красавицей зафиксировали в середине октября на особо охраняемой природной территории в Давлекановском районе. Гузель Гильманова сфотографировала одну из самых эффектных бабочек России с размахом крыльев до 62 мм.

Насекомое отличается четырьмя яркими «глазками» на красно-бурых крыльях, которые служат не просто украшением, а способом отпугнуть хищников.

Как сообщили в пресс-службе минэкологии РБ, появление бабочек второго поколения глубокой осенью стало возможным благодаря аномально теплому и сухому сентябрю и октябрю в Башкортостане, когда температура воздуха прогревалась до +19…+20°. Бабье лето продлило лёт насекомых. Кроме того, этот вид способен зимовать во взрослом состоянии, поэтому отдельные особи иногда встречаются даже во время зимних оттепелей.

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