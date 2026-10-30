В Башкирии определили лидеров качества

В Уфе в рамках Российского энергетического форума — 2026 состоялась торжественная церемония награждения лауреатов премии правительства республики в области качества.
Премия является региональным этапом федерального конкурса, который в 2026 году отмечает 30-летие. Оператором регионального отбора выступает Торгово-промышленная палата республики. Награды присуждаются за повышение качества продукции и услуг, развитие клиентоориентированности и внедрение эффективных систем менеджмента.
В этом году за победу боролись 23 компании Башкирии, из которых 12 были удостоены званий лауреатов и дипломантов.
Лауреатами первой степени стали Республиканская станция переливания крови, санаторий «Зеленая роща» и Республиканская клиническая инфекционная больница.
Дипломанты второй степени — стоматологическая поликлиника № 6 Уфы, республиканская стоматологическая поликлиника, городская детская клиническая больница № 17 Уфы, а также компании «Башэнерготранс» и «Арлан Сервис».
Дипломы третьей степени получили Нефтекамское производственное объединение искусственных кож, научно-техническая фирма «Востокнефтегаз», компании «Торги-Онлайн» и «Консалт-Ру».
Также сегодня в Уфе наградили лучших работников АПК Башкирии, сообщал ранее «Башинформ».
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