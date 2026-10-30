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16:22 (UTC+5), 30 Октября 2026

В Башкирии 4 ноября изменится график пригородных поездов

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Олег Яровиков архив ИА «Башинформ»
Фото: Олег Яровиков | архив ИА «Башинформ»
Ляйсан Закирова

В Башкирии 4 ноября изменится расписание сразу нескольких электричек. Из-за работ на перегоне Тавтиманово – Иглино, предупреждает Башкортостанская пригородная пассажирская компания.

Из графика выводятся пять поездов:

  • № 6417 Аша (06:22) — Дёма (08:44);
  • № 6413 Улу-Теляк (05:36) — Дёма (07:31);
  • № 6404 Дёма (07:43) — Улу-Теляк (09:42);
  • № 6415 Тавтиманово (14:04) — Дёма (15:24);
  • № 6427 Иглино (07:03) — Дёма (08:07).

Также работы запланированы на перегоне Асекеево – Заглядино. Поэтому поезд № 7593 Абдулино – Похвистнево 4 ноября отправится со станции Абдулино на 1 час 54 минуты позже действующего расписания. Отправление запланировано в 19.09, прибытие в конечный пункт в 20.04. Время указано местное. 

Ранее «Башинформ» писал о том, что с 1 ноября отменят летние остановки электричек. 

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