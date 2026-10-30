В Башкирии 4 ноября изменится график пригородных поездов

В Башкирии 4 ноября изменится расписание сразу нескольких электричек. Из-за работ на перегоне Тавтиманово – Иглино, предупреждает Башкортостанская пригородная пассажирская компания.
Из графика выводятся пять поездов:
Также работы запланированы на перегоне Асекеево – Заглядино. Поэтому поезд № 7593 Абдулино – Похвистнево 4 ноября отправится со станции Абдулино на 1 час 54 минуты позже действующего расписания. Отправление запланировано в 19.09, прибытие в конечный пункт в 20.04. Время указано местное.
Ранее «Башинформ» писал о том, что с 1 ноября отменят летние остановки электричек.
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