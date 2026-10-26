В Башкирии с 1 ноября отменят летние остановки электричек

В связи с окончанием летнего сезона перевозок с 1 ноября 2026 года в Башкирии вносятся изменения в график движения пригородных поездов, сообщает БППК.
В Башкортостане и Челябинской области отменяются летние остановки:
Левая Белая — поездам № 6420 Раевка – Улу-Теляк, № 7461 Уфа – Кандры, № 6435 Шакша – Кандры, № 6454 Кандры – Уфа.
Правая Уфимка — поездам № 6407 Аша – Дёма, № 6405 Аша – Уфа, № 6401 Улу-Теляк – Уфа.
Индустриальный парк — поездам № 6402 Дёма – Аша, № 6423 Усть-Катав – Дёма, № 7437/6437 Мурсалимкино – Кропачево – Дёма.
Озеро Коряжное — поезду № 7407 Уфа – Раевка.
Мельничный — поездам № 6423 Усть-Катав – Дёма, № 7437/6437 Мурсалимкино – Кропачево – Дёма.
о. п. 115 км — поездам № 6801/6802 Стерлитамак – Уфа, № 6803/6804 Уфа – Стерлитамак, № 6813 Стерлитамак – Карламан.
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