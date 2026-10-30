Ноябрь в Башкирии будет теплее обычного

Ноябрь в республике ожидается теплее климатической нормы. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Согласно прогнозу, средняя месячная температура воздуха составит около -3,4° (это на 1° выше нормы, которая составляет -4,4°). При этом осадков выпадет меньше обычного: месячное количество составит ниже нормы в 30–50 мм.

Ранее Башинформ сообщал о том, что в небе над Башкирией сблизятся Луна и Юпитер.