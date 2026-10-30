Среда, 4 Ноября 2026
Уфа
-7 °С
ГлавноеПолитикаЭкономикаОбществоСпортЧПТехнологииКультураВсё для Победы
|Последние новости
Главная/Общество
Эксклюзив
13:06 (UTC+5), 30 Октября 2026

Институт права в Башкирии может возглавить Илона Макаренко

Руслан Зайнуллин, который руководил образовательным учреждением, покинул свой пост в связи с переходом на должность Уполномоченного по правам человека в республике.

Добавить в предпочтительные источники Google
Алия Давлетшина УУНиТ
Фото: Алия Давлетшина | УУНиТ
Иван Вавилов

Сегодня Илону Макаренко представили преподавательскому составу и сотрудникам Института права Уфимского университета науки и технологий. Об этом «Башинформу» эксклюзивно сообщили в пресс-службе вуза. По словам ректора УУНиТ Вадима Захарова, ее опыт и энергия должны принести новые успехи.

«Илона Анатольевна — признанный эксперт, её вклад в развитие правовой науки и образования, а также гарантия преемственности лучших традиций Института права очень важны для нашего университета», — прокомментировал Захаров.

Известно, что доктор юридических наук, профессор Илона Макаренко с 2009 по 2019 год являлась директором Института права тогда еще БашГУ, а с 2019 по 2023-й была председателем Центризбиркома Башкирии. С 2023-го она — профессор УУНиТ.

Кандидатуру Илоны Макаренко планируют рассмотреть в ноябре.

Напомним, экс-руководителя Института права Руслана Зайнуллина утвердили в должности Уполномоченного по правам человека в РБ 27 октября на 37-м заседании Госсобрания — Курултая Башкирии.

Присоединяйтесь — больше и быстрее в наших соцсетях:
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
www.bashinform.ru
Добавить в предпочтительные источники Google
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Все темы
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Авторы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 adv@bashinform.ru
Редакция
(347) 250-07-28 inf@bashinform.ru
Отдел кадров
ok@bashinform.ru

© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».

Об использовании персональных данных

Правила применения рекомендательных технологий

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru