Институт права в Башкирии может возглавить Илона Макаренко

Сегодня Илону Макаренко представили преподавательскому составу и сотрудникам Института права Уфимского университета науки и технологий. Об этом «Башинформу» эксклюзивно сообщили в пресс-службе вуза. По словам ректора УУНиТ Вадима Захарова, ее опыт и энергия должны принести новые успехи.

«Илона Анатольевна — признанный эксперт, её вклад в развитие правовой науки и образования, а также гарантия преемственности лучших традиций Института права очень важны для нашего университета», — прокомментировал Захаров.

Известно, что доктор юридических наук, профессор Илона Макаренко с 2009 по 2019 год являлась директором Института права тогда еще БашГУ, а с 2019 по 2023-й была председателем Центризбиркома Башкирии. С 2023-го она — профессор УУНиТ.

Кандидатуру Илоны Макаренко планируют рассмотреть в ноябре.

Напомним, экс-руководителя Института права Руслана Зайнуллина утвердили в должности Уполномоченного по правам человека в РБ 27 октября на 37-м заседании Госсобрания — Курултая Башкирии.