Эксперты объяснили, почему бабочки павлиний глаз не уходят в спячку

Неожиданную встречу с летней красавицей зафиксировали в середине октября на особо охраняемой природной территории в Давлекановском районе. Как информировал Башинформ, на днях начальник парка «Аслы-Куль» Гузель Гильманова запечатлела бабочку — дневной павлиний глаз.

Климатолог, доцент Института природы и человека УУНиТ Рита Камалова информагентству пояснила, что октябрь в этом году аномально теплый.

«То, что мы наблюдаем в этом октябре, — настоящая климатическая аномалия для нашего региона, — сказала она. — Обычно к середине осени среднесуточная температура в Башкирии опускается до +5…+6 °C, и природа готовится к зиме. В этом же году весь октябрь столбик термометра стабильно держится на отметках +10…+15 °C, а в середине месяца мы фиксировали и вовсе летние +20 °C».