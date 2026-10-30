Эксперты объяснили, почему бабочки павлиний глаз не уходят в спячку

Неожиданную встречу с летней красавицей зафиксировали в середине октября на особо охраняемой природной территории в Давлекановском районе. Как информировал Башинформ, на днях начальник парка «Аслы-Куль» Гузель Гильманова запечатлела бабочку — дневной павлиний глаз.
Климатолог, доцент Института природы и человека УУНиТ Рита Камалова информагентству пояснила, что октябрь в этом году аномально теплый.
«То, что мы наблюдаем в этом октябре, — настоящая климатическая аномалия для нашего региона, — сказала она. — Обычно к середине осени среднесуточная температура в Башкирии опускается до +5…+6 °C, и природа готовится к зиме. В этом же году весь октябрь столбик термометра стабильно держится на отметках +10…+15 °C, а в середине месяца мы фиксировали и вовсе летние +20 °C».
Для насекомых, особенно для видов, зимующих во взрослом состоянии, такая погода — сигнал продолжать активную жизнедеятельность. Бабочки, в частности дневной павлиний глаз, не получают физиологического сигнала к поиску укрытий для диапаузы (зимней спячки). Их метаболизм работает в «летнем» режиме, они продолжают искать нектар и сохранять активность.
По мнению заведующего учебно-научной зоологической лабораторией Института природы и человека УУНиТ Александра Гладких, зимовка во взрослом состоянии — редкая и энергозатратная стратегия.
«Бабочка павлиний глаз накапливает за лето значительные жировые запасы, которые позволяют ей пережить холода в укрытиях (под корой деревьев, в дуплах, на чердаках). Теплая осень просто отодвигает момент, когда она туда спрячется. Поэтому встретить бабочку в конце октября — это не чудо, а прямое следствие погодной аномалии. Те самые четыре ярких „глаза“ на крыльях в данном случае служат не только для отпугивания птиц, но и для нас с вами — как яркий маркер того, насколько сдвинулись природные циклы в этом году», — пояснил Александр Гладких.
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