Среда, 4 Ноября 2026
Уфа
-7 °С
ГлавноеПолитикаЭкономикаОбществоСпортЧПТехнологииКультураВсё для Победы
|Последние новости
Главная/Общество
Эксклюзив
12:50 (UTC+5), 30 Октября 2026

Эксперты объяснили, почему бабочки павлиний глаз не уходят в спячку

Добавить в предпочтительные источники Google
Ксения Калинина ИА «Башинформ»
Фото: Ксения Калинина | ИА «Башинформ»
Ксения Калинина
Cпециальный корреспондент

Неожиданную встречу с летней красавицей зафиксировали в середине октября на особо охраняемой природной территории в Давлекановском районе. Как информировал Башинформ, на днях начальник парка «Аслы-Куль» Гузель Гильманова запечатлела бабочку — дневной павлиний глаз.

Климатолог, доцент Института природы и человека УУНиТ Рита Камалова информагентству пояснила, что октябрь в этом году аномально теплый.

«То, что мы наблюдаем в этом октябре, — настоящая климатическая аномалия для нашего региона, — сказала она. — Обычно к середине осени среднесуточная температура в Башкирии опускается до +5…+6 °C, и природа готовится к зиме. В этом же году весь октябрь столбик термометра стабильно держится на отметках +10…+15 °C, а в середине месяца мы фиксировали и вовсе летние +20 °C».
Эксперт Рита Камалова
Эксперт Рита Камалова
Фото: Алия Давлетшина | пресс-служба УУНиТ

Для насекомых, особенно для видов, зимующих во взрослом состоянии, такая погода — сигнал продолжать активную жизнедеятельность. Бабочки, в частности дневной павлиний глаз, не получают физиологического сигнала к поиску укрытий для диапаузы (зимней спячки). Их метаболизм работает в «летнем» режиме, они продолжают искать нектар и сохранять активность.

По мнению заведующего учебно-научной зоологической лабораторией Института природы и человека УУНиТ Александра Гладких, зимовка во взрослом состоянии — редкая и энергозатратная стратегия.

«Бабочка павлиний глаз накапливает за лето значительные жировые запасы, которые позволяют ей пережить холода в укрытиях (под корой деревьев, в дуплах, на чердаках). Теплая осень просто отодвигает момент, когда она туда спрячется. Поэтому встретить бабочку в конце октября — это не чудо, а прямое следствие погодной аномалии. Те самые четыре ярких „глаза“ на крыльях в данном случае служат не только для отпугивания птиц, но и для нас с вами — как яркий маркер того, насколько сдвинулись природные циклы в этом году», — пояснил Александр Гладких.
Эксперт Александр Гладких
Эксперт Александр Гладких
Фото: Алия Давлетшина | пресс-служба УУНиТ
Присоединяйтесь — больше и быстрее в наших соцсетях:
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
www.bashinform.ru
Добавить в предпочтительные источники Google
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Все темы
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Авторы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 adv@bashinform.ru
Редакция
(347) 250-07-28 inf@bashinform.ru
Отдел кадров
ok@bashinform.ru

© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».

Об использовании персональных данных

Правила применения рекомендательных технологий

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru