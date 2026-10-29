Жителям Башкирии рассказали, какие культуры сажать после кукурузы

Специалисты рекомендуют аграриям в качестве предшественников бобовые — фасоль или горох, которые обогатят землю азотом и улучшат её структуру, поделились «Известия Мордовии».

Также после кукурузы комфортно расти тыквам, кабачкам и патиссонам: у них схожие требования к условиям выращивания, и они могут использовать оставшиеся в почве питательные вещества. Кроме того, можно высевать озимые зерновые или сидераты — они насытят грунт азотом и улучшат его структуру за счёт корневой системы, а некоторые из них, например фацелия, помогут оздоровлению почвы.

Ранее Михаил Мишустин оценил достижения Башкирии в селекции.