Жителям Башкирии рассказали, какие культуры сажать после кукурузы

Специалисты рекомендуют аграриям в качестве предшественников бобовые — фасоль или горох, которые обогатят землю азотом и улучшат её структуру, поделились «Известия Мордовии».
Также после кукурузы комфортно расти тыквам, кабачкам и патиссонам: у них схожие требования к условиям выращивания, и они могут использовать оставшиеся в почве питательные вещества. Кроме того, можно высевать озимые зерновые или сидераты — они насытят грунт азотом и улучшат его структуру за счёт корневой системы, а некоторые из них, например фацелия, помогут оздоровлению почвы.
Ранее Михаил Мишустин оценил достижения Башкирии в селекции.
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