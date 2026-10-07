Мишустин оценил достижения Башкирии в селекции

В беседе с журналистами Радий Хабиров подчеркнул, что сельское хозяйство региона становится всё более технологичным и производительным, а ключевым фактором успеха остаётся связь с наукой.

«Я рассказал председателю правительства страны Михаилу Владимировичу Мишустину о наших ноу-хау. Это, в частности, соединение науки, образования и индустриальных партнёров в сфере селекции растений и животных, — сказал Глава республики. — Мы поставили задачу, чтобы до 2030 года всё связанное с растениеводством и семенным фондом у нас было своё, то есть приспособленное для выращивания в Башкортостане — все виды зерновых, масличных и других культур».

Также руководитель региона подвёл основные итоги уборочной кампании, которая находится на завершающей стадии.

«В этом году мы намолотили более 4 млн тонн зерновых и масличных культур — это достойные цифры. Завершаем сеять озимые — увеличиваем их площадь до 305 тысяч га, — сказал Радий Хабиров. — Наша республика остается одним из аграрных центров страны, обеспечивая продовольственную безопасность для себя и других регионов России».

Ранее Башинформ сообщал, что Башкирия полностью перейдет на семена собственной селекции к 2030 году.