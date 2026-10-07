Мишустин оценил достижения Башкирии в селекции

Глава Башкирии Радий Хабиров принял участие в пленарном заседании агропромышленной выставки «Золотая осень». На мероприятии выступил председатель правительства России Михаил Мишустин.
Он отметил, что на выставке «Золотая осень» представлены успехи в сфере селекции, достигнутые, в частности, в Башкирии. По словам премьер-министра, нацпроект «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» способствовал увеличению ключевых показателей АПК.
«Активно растёт применение отечественных семян именно тех культур, по которым ранее была очень высокая зависимость от зарубежной селекции. Это подсолнечник, рапс, сахарная свёкла, а также соя и кукуруза. В целом показатель самообеспеченности семенами составляет почти 70 процентов. Для ускорения этого процесса на базе Тимирязевского геномного центра создана специальная платформа, которая позволит сократить сроки вывода на рынок новых сортов и гибридов до двух-трёх лет. Её уже активно применяют во многих научных школах. И на экспозиции выставки „Золотая осень“ представлены такие успехи, достигнутые, в частности, в Башкирии. Сегодня мы об этом как раз поговорили на стенде республики», — отметил Михаил Мишустин.
В беседе с журналистами Радий Хабиров подчеркнул, что сельское хозяйство региона становится всё более технологичным и производительным, а ключевым фактором успеха остаётся связь с наукой.
«Я рассказал председателю правительства страны Михаилу Владимировичу Мишустину о наших ноу-хау. Это, в частности, соединение науки, образования и индустриальных партнёров в сфере селекции растений и животных, — сказал Глава республики. — Мы поставили задачу, чтобы до 2030 года всё связанное с растениеводством и семенным фондом у нас было своё, то есть приспособленное для выращивания в Башкортостане — все виды зерновых, масличных и других культур».
Также руководитель региона подвёл основные итоги уборочной кампании, которая находится на завершающей стадии.
«В этом году мы намолотили более 4 млн тонн зерновых и масличных культур — это достойные цифры. Завершаем сеять озимые — увеличиваем их площадь до 305 тысяч га, — сказал Радий Хабиров. — Наша республика остается одним из аграрных центров страны, обеспечивая продовольственную безопасность для себя и других регионов России».
Ранее Башинформ сообщал, что Башкирия полностью перейдет на семена собственной селекции к 2030 году.
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