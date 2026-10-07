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19:23 (UTC+5), 07 Октября 2026

Башкирия полностью перейдет на семена собственной селекции к 2030 году

Делегация Башкирии продолжает работу на Российской агропромышленной выставке «Золотая осень» в Москве.

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официальный сайт правительство Башкирии
Фото: официальный сайт | правительство Башкирии
Инсаф Хужабирганов

Глава республики Радий Хабиров в соцсетях сообщил, что выставка даёт возможность представить результаты работы, встретиться с партнёрами и коллегами из других регионов, провести переговоры. По словам Хабирова, перед республикой поставлена задача — к 2030 году обеспечить регион семенами собственной селекции. Выращиваемые в Башкирии культуры должны полностью соответствовать заданным параметрам и климатическим условиям.

«С генеральным директором компании „Росагролизинг“ Владимиром Балтером обсудили развитие нашего сотрудничества. Это ключевой партнер Башкортостана в части модернизации парка техники — республика занимает первое место в стране по объемам закупки сельхозмашин. Совместными усилиями мы меняем ландшафт нашего сельского хозяйства и продолжим эту работу.
В целом наш АПК развивается хорошими темпами. Итоги мы еще подведем. Пока же скажу, что в этом году мы намолотили более 4 млн тонн зерновых и масличных культур — это достойные цифры. Завершаем сеять озимые — увеличиваем их площадь до 305 тыс. гектаров. Наша республика остается одним из аграрных центров страны, обеспечивая продовольственную безопасность для себя и других регионов России», — сказал Глава региона.

Ранее Радий Хабиров представил Мишустину потенциал АПК Башкирии на «Золотой осени», сообщал Башинформ.

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