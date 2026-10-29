В Уфе пройдет крестный ход

Как сообщает Уфимская епархия, участники крестного хода начнут движение от пяти храмов столицы. В 8.45 он стартует от храма св. блж. Матроны Московской (ул. Б. Бикбая, 32А); в 9.50 — от Воскресенского собора (Комсомольская, 161, корп. 1); в 10.10 — от храма св. Симеона Верхотурского (Белякова, 25А); в 10.25 — от Сергиевского собора (Бехтерева, 2), а в 10.30 — от Спасского храма (Окт. революции, 37А).

Все колонны проследуют до Кафедрального собора Рождества Богородицы, где в 11.00 состоится праздничный молебен.

Ранее вертолет Ка-26 совершил крестный облет над Уфой.