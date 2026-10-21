В Уфе предлагают построить Курбан-центр

Начальник городской ветеринарной станции Уфы Андрей Белов отметил, что к празднованию Курбан-байрама в столице Башкирии необходимо начать готовиться сегодня. День окончания хаджа в 2027 году выпадает на 16 мая. Ветеринары отмечают, что в прошлый раз возникли вопросы к проведению жертвенного забоя животных в северной части города на площадке северного автовокзала. От этого места отказались, так как оно не соответствует некоторым критериям безопасности и эстетики.
«Предлагаю заранее озаботиться поиском альтернативной площадки, а возможно, и обратиться к вопросу строительства единого Курбан-центра в Уфе, — сказал Андрей Белов. — Мы не хотим возвращаться к мечетям, так как там не контролируется трафик убойных животных».
И. о. мэра Уфы Рустам Шарипов оформил как поручение для чиновников города данное предложение и заявил о необходимости поиска подходящих мест для обрядов жертвоприношения в северной и южной частях столицы республики.
Ранее Башинформ сообщал о правилах забоя скота на Курбан-байрам.
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