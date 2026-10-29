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12:19 (UTC+5), 29 Октября 2026

В ноябре некоторые семьи в Башкирии досрочно получат пособия

Отделение Социального фонда по Башкирии перечислит выплаты семьям с детьми за октябрь 3, 5 и 6 ноября. В эти дни деньги получат те, кто выбрал безналичное зачисление через банки. Пособия поступают на счета в течение всего дня, уточнили в отделении СФР по региону.

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Галина Бахшиева архив ИА «Башинформ»
Фото: Галина Бахшиева | архив ИА «Башинформ»
Галина Бахшиева

Установленная дата перечисления пособия детям до полутора лет работающим гражданам — 8-е число каждого месяца. Поскольку 8 ноября 2026 года приходится на выходной день, пособие зачислят раньше обычного графика — 6 ноября.

В предпраздничный день — 3 ноября по привычному графику поступят ежемесячные выплаты: единое пособие на детей до 17 лет и беременным женщинам, пособие по уходу за ребенком до полутора лет неработающим родителям, а также пособие на ребенка военнослужащего по призыву. Ежемесячную выплату из средств материнского капитала на ребёнка до 3 лет семьи получат 5 ноября.

«Если пособие было назначено в октябре и уже выплачено в течение текущего месяца, следующая выплата поступит уже в декабре за ноябрь», — добавили в отделении Социального фонда по Башкирии.

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