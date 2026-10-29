В ноябре некоторые семьи в Башкирии досрочно получат пособия

Установленная дата перечисления пособия детям до полутора лет работающим гражданам — 8-е число каждого месяца. Поскольку 8 ноября 2026 года приходится на выходной день, пособие зачислят раньше обычного графика — 6 ноября.

В предпраздничный день — 3 ноября по привычному графику поступят ежемесячные выплаты: единое пособие на детей до 17 лет и беременным женщинам, пособие по уходу за ребенком до полутора лет неработающим родителям, а также пособие на ребенка военнослужащего по призыву. Ежемесячную выплату из средств материнского капитала на ребёнка до 3 лет семьи получат 5 ноября.

«Если пособие было назначено в октябре и уже выплачено в течение текущего месяца, следующая выплата поступит уже в декабре за ноябрь», — добавили в отделении Социального фонда по Башкирии.

В Башкирии установили прожиточный минимум на 2027 год, сообщил ранее Башинформ.