В Башкирии установили прожиточный минимум на 2027 год

Правительство Башкирии установило новые прожиточные минимумы. Эти показатели используются для расчёта социальных пособий и некоторых других выплат.
Так, с 1 января 2027 года размер прожиточного минимума на душу населения составит 18 002 руб. Для трудоспособных жителей — 19 622 руб., пенсионеров — 15 482 руб., детей — 17 462 руб. Эти нормы будут действовать до 31 декабря 2027 года.
В 2026 году действуют следующие размеры: 16 856 руб. на душу населения, 18 373 руб. для трудоспособных, 14 496 руб. для пенсионеров, 16 350 руб. для детей.
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