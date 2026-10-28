В Башкирии установили прожиточный минимум на 2027 год

Правительство Башкирии установило новые прожиточные минимумы. Эти показатели используются для расчёта социальных пособий и некоторых других выплат.

Так, с 1 января 2027 года размер прожиточного минимума на душу населения составит 18 002 руб. Для трудоспособных жителей — 19 622 руб., пенсионеров — 15 482 руб., детей — 17 462 руб. Эти нормы будут действовать до 31 декабря 2027 года.

В 2026 году действуют следующие размеры: 16 856 руб. на душу населения, 18 373 руб. для трудоспособных, 14 496 руб. для пенсионеров, 16 350 руб. для детей.