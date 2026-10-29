В Башкирии смертность на дорогах снизилась на 10%

В Башкирии смертность на дорогах снизилась на 28 человек или 10,14%. Соответствующие данные опубликовала Госавтоинспекция России в разделе «Статистика».
Так, с января по сентябрь 2026 года в ДТП погибли 248 человек. Всего на дорогах региона произошло 1705 аварий, в которых пострадали 2007 человек. За аналогичный период прошлого года в 1993 ДТП погибли 276 человек, ранения получили 2418 человек.
Ранее Башинформ сообщал, когда пора «переобувать» автомобиль.
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