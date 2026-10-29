В Башкирии школьники побывали на судебном заседании по делу о наркотиках

Школьники стали слушателями на реальном открытом заседании по делу о незаконном обороте наркотиков. Ребята увидели, как судья ведет процесс, как стороны представляют доказательства и выступают в прениях, а также оценили работу государственного обвинителя.
После суда учащиеся посетили музей ведомства, где им рассказали об истории судебной власти, показали фотографии и награды ветеранов, а также судейские мантии, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
Ранее в Уфе семейную пару осудили на 9 лет за попытку сбыта наркотиков.
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