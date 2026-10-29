В Уфе семейную пару осудили на 9 лет за попытку сбыта наркотиков

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры РБ, с декабря 2025 по январь 2026 года женщина получала через мессенджер координаты тайников с наркотиками. Она передавала информацию сожителю и их знакомому, которые занимались фасовкой.
Схема была раскрыта полицией, когда сообщники извлекли из закладки более 220 граммов наркотиков и собирались их продать.
Суд приговорил мужчину к 9 годам и 6 месяцам колонии строгого режима и штрафу в 250 тысяч рублей. Женщину — к 9 годам колонии общего режима и штрафу в 200 тысяч рублей. Дело в отношении организатора и других участников группировки выделено в отдельное производство.
Ранее в Башкирии парень сломал себе жизнь, связавшись с наркотиками.
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