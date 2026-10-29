В аэропорту Уфы задерживаются 26 авиарейсов

По данным ведомства, 29 октября по различным причинам произошли задержки рейсов в аэропортах Уфы, Казани, Набережных Челнов, Нижнего Новгорода и Самары.
Так, по данным онлайн-табло уфимского авиаузла (по состоянию на 12.16 29 октября), сегодня из-за ограничений, которые необходимы для обеспечения безопасности полётов, на вылет и прилет задерживаются 26 авиарейсов по таким направлениям, как Сочи, Екатеринбург, Ханты-Мансийск, Москва, Краснодар, Сургут, Казань, Санья, Ташкент, Бованенково, Салехард, Тюмень.
Транспортные прокуроры в аэропортах контролируют соблюдение авиакомпаниями прав пассажиров и своевременное оказание им услуг. По данным надзорного ведомства, организованы мобильные приемные. В случае нарушений прав пассажиры могут обратиться к дежурному прокурору Приволжской транспортной прокуратуры по номеру: +7 (910) 796-59-45.
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