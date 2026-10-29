Стартовал прием заявок на всероссийскую премию «Служение»

Представители Башкортостана — главы городов и районов, депутаты, муниципальные служащие и сельские старосты — могут подать свои проекты и лучшие практики до 29 ноября 2026 года по ссылке.
Оргкомитет утвердил девять номинаций — «Развитие территории — благополучие жителей», «Инициатива каждого — общий успех», «Благополучие семьи — приоритет государства», «Великое наследие для будущих поколений» и «Укрепляем партнерство с бизнесом — расширяем возможности муниципалитета». Также в список вошли номинации «Профессиональные кадры — будущее муниципалитета», «Диалог с населением — открытость власти», «Мужество и героизм на благо служения Родине» и «Цифровой муниципалитет — технологии для людей».
Победителей премии «Служение» наградят в апреле 2027 года на всероссийском муниципальном форуме «Малая родина — сила России».
Напомним, форум и церемонию вручения премии планируется проводить ежегодно. Мероприятия призваны популяризировать муниципальную службу и поддерживать представителей муниципального сообщества, внесших значительный вклад в решение вопросов непосредственного обеспечения жизнедеятельности населения и развитие местного самоуправления.
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