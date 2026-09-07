Путин утвердил проведение муниципального форума и премии «Служение»

Форум и церемонию вручения премии планируется проводить ежегодно. Мероприятия призваны популяризировать муниципальную службу и поддерживать представителей муниципального сообщества, внесших значительный вклад в решение вопросов непосредственного обеспечения жизнедеятельности населения и развитие местного самоуправления.

Образован оргкомитет по подготовке и проведению форума «Малая родина — сила России» и присуждению премии «Служение», его состав должен утвердиться в течение трех месяцев. Документом утверждается соответствующее положение.

Председателем оргкомитета назначен первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

Перечень номинаций и наград Всероссийской муниципальной премии «Служение» будет определяться оргкомитетом ежегодно.

Организатором форума и премии является Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления.

Правительству РФ поручено обеспечить финансирование расходов на эти мероприятия. Выплаты денежных поощрений лауреатам Всероссийской муниципальной премии "Служение" будут производиться за счет федерального бюджета.

Органам госвласти РФ, высшим должностным лицам субъектов РФ, госкорпорациям (компаниям), публично-правовым компаниям, иным организациям, осуществляющим деятельность в различных отраслях экономики, рекомендовано принять участие в подготовке и проведении Всероссийского муниципального форума "Малая родина - сила России", конкурса на соискание Всероссийской муниципальной премии "Служение" и церемонии ее вручения.

Указ вступил в силу со дня его подписания.