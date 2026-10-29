На трассе Уфа – Оренбург водителей транспорта проверяют на нарушения ПДД

Как сообщили в пресс-службе минтранса РБ, сотрудники проверяют техническое состояние машин и наличие разрешений на перевозку пассажиров. Если документов нет, автомобиль забирают на штрафстоянку.

Цель проверки — повысить качество перевозок и обеспечить безопасность пассажиров.

Ранее такой же рейд был организован на трассе Уфа — Белорецк.