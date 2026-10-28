В Башкирии на трассе Уфа — Белорецк проверяют автобусы и такси

Инспекторы останавливают автобусы и легковые такси, чтобы проверить их техническое состояние и наличие разрешительных документов на перевозку пассажиров. Машины без необходимых бумаг отправляют на штрафстоянку.

Цель мероприятия — обеспечить безопасность пассажиров и повысить качество работы общественного транспорта, сообщили в пресс-службе минтранса РБ.

Ранее на трассе М-5 в Уфе легковой автомобиль столкнулся с грузовиком.