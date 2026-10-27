На трассе М-5 в Уфе легковой автомобиль столкнулся с грузовиком

По данным госавтоинспекции Уфы, сегодня около 4 часов дня на 1478 км автодороги Самара – Уфа – Челябинск водитель, 1977 года рождения, управляя автомобилем «Омода», двигаясь со стороны поселка Федоровка в сторону Нагаево, допустил столкновение с движущимся в попутном направлении грузовым автомобилем «Рено» с полуприцепом.
В результате ДТП водитель легкового автомобиля от полученных травм скончался на месте дорожной аварии.
На месте работают сотрудники госавтоинспекции Уфы и другие экстренные службы, обстоятельства ДТП уточняются.
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